Пикфорд: «„Эвертон“ – не та команда, которая подолгу задерживается в тройке худших»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Уотфорда» высказался о текущем положении «ирисок» в чемпионате. Ливерпульский клуб на данный момент занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги.

«Это не верх совершенства, но по игре мы не так далеки от побед. Я бы сказал, что „Эвертон“ – не та команда, которая подолгу задерживается в тройке худших. Думаю, что уже хотя бы одна победа выведет нас примерно на 13-ю строчку. И тогда мы станем чувствовать себя увереннее.

В этом сезоне у нас очень много матчей. Я люблю играть по матчу в неделю, но c Лигой Европы это изменилось. Возможно, именно это повлияло на нас. Но мы не должны искать оправданий. Нам необходимо двигаться вперёд и побеждать».

Напомним, на этой неделе «Эвертон» дома потерпел крупное поражение от «Лиона» (0:3) и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы за 2 тура до конца группового этапа.

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