Мората: «Моуриньо — мой первый тренер, но „Челси“ по-настоящему хотел меня видеть»

Нападающий «Челси» Альваро Мората этим летом с равным успехом мог оказаться и в «Манчестер Юнайтед», но предпочел переехать в Лондон. Футболист рассказал о своем решении:

«„Челси“ доказал, что по-настоящему хочет меня видеть. У меня была возможность перейти в „Манчестер Юнайтед“ и другие клубы Премьер-Лиги. Но я очень рад, что сделал именно такой выбор, и теперь самое время сражаться ради этой синей футболки.

У меня хорошие взаимоотношения с Жозе. Он мой первый тренер в профессиональном футболе, который дал мне шанс стать профессионалом и предложил подписать первый контракт. Иногда мы переписываемся, но не говорим о футболе, спрашиваем о делах друг друга и шутим. Мне очень приятно такое общение с первым тренером, но теперь он мой соперник».

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