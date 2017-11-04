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Гюндоган: «„Манчестер Сити“ играет в особенный футбол»

сегодня, 11:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что команда под руководством Хосепа Гвардиолы играет в особенный футбол. 

«То, как мы позиционируем себя, то, как мы доминируем на поле, говорит о том, что мы играем в особенный стиль футбола. Наша игра чем-то похожа на стиль „Баварии“, однако некоторые отличия все же есть. Я бы не сказал, что мы находимся в идеальном состоянии, нам нужно дальше совершенствоваться и доказывать свою особенность трофеями». 

«Не оглядывайся в гневе». Хосеп – главный тренер мира

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