Мончи: «Когда сказал друзьям, что еду в Рим, они спросили, не сошел ли я с ума»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи рассказал о своем решении присоединиться к «волкам» в апреле:

«Когда я сказал друзьям и семье, что могу поехать в Рим, они спросили, не сошел ли я с ума. Нет, не сошел.

Выбрать „Рому“ мне подсказала интуиция, а эти шесть месяцев доказали, что я не ошибся и могу быть тем же Мончи здесь. Я всегда близок к раздевалке команды, ведь из тех спортивных директоров, что любят находиться рядом с игроками и тренером. Такой контакт позволяет лучше узнать людей.

Это основа основ. Часто неудачи игрока тесно связаны с его плохим настроением или недовольством. Если не находишься рядом с ним, то никогда этого не узнаешь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте