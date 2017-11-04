Хавбек «Лацио» Альберто о вызове в сборную Испании: «Это лучший момент в моей карьере»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто, выдавший потрясающий старт сезона в римском клубе, признался, что не мог поверить своему вызову в сборную Испании на товарищеские матчи против национальных команд России и Коста-Рики:

«Я был дома, и когда стала известна заявка сборной Испании на ближайшие матчи, мой телефон просто взорвался. Я позвонил жене, а она спросила: „Неужели это правда?“ Без сомнений, это лучший момент в моей карьере. Сперва не поверил, это было похоже на сон».

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