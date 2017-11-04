Де Брюйне: «Мне больше нравится отдавать пасы под удар, чем забивать самому»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне желает приносить пользу команде, отдавая результативные передачи:

«Мне всегда больше нравилось отдавать пасы под удар, чем забивать самому. Это вызывает совершенно другие эмоции.

Когда забиваешь гол, чувствуешь себя прекрасно, но отмечаться результативными передачами значит для меня нечто особенное. Многие очень недооценивают эту работу. Точные пасы очень важны.

У игроков, создающих моменты, тесная взаимосвязь с форвардами. Если они не забивают, ты думаешь: „Черт! Я проделал такую хорошую работу, а ты все испортил“. А если ты отдаешь плохой пас, они наверняка хотят спросить: „Ну и что ты только что сделал?“».

Ранее хавбек отметил, что он играть как баскетболист ЛеБрон Джеймс, который всегда стремится действовать с пользой для команды.

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