Мончи: «В январе „Рома“ не будет никого покупать, в том числе и Мареза»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи отметил, что во время зимнего трансферного окна римляне не будут пытаться подписать вингера «Лестера» Рияда Мареза, которого они безуспешно пытались переманить к себе еще летом:

«Нам был нужен левоногий вингер, чтобы заменить ушедшего Салаха, и мы собирались сделать ставку на Мареза. Он не перешел к нам, так как „Лестер“ не захотел его продавать, лишь из-за этого. Это не оправдание, они и „Барселоне“ его не продали.

Когда мы поняли, что Мареза нам не заполучить, мы посмотрели на других кандидатов и решили приобрести Патрика Шика. Да, он был не лучшим выбором на эту позицию, но он был инвестицией в будущее.

Собираемся ли попробовать подписать Мареза в январе? Нет, в январе ничего делать не будем».

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