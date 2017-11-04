Жардим о нападении Эвра на болельщика: «Игрок потерял разум»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поведение защитника «Марселя» Патриса Эвра перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против португальской «Витории». Напомним, француз был удален арбитром еще до начала встречи за удар ногой по голове болельщика «Марселя», который, судя по всему, оскорбил 36-летнего футболиста. В отношении Эвра завели дисциплинарное дело в УЕФА.

«Игрок потерял разум. Такое случается в спорте. Но даже под давлением, нужно сохранять спокойствие. Это касается и игроков, и тренеров. Важно сохранять спокойствие и не терять контроль над эмоциями».

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