В матче 21-го тура ФНЛ «Олимпиец» разделил очки с «Томью». В другом матче этого тура «Тюмень» обыграла «Зенит-2».
Дзержинск. Стадион «Химик».
«Олимпиец» - «Томь» - 0:0
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, Хайруллов, Филин, Маляров, Каретник (Ламбарский 46), Фомин, Нежелев, Горбунов (Манзон 70), Аюпов (Абрамов 34), Сорочкин.
Главный тренер: Николай Писарев.
«Томь»: Мелихов, Зуйков, Гирдвайнис, Иванов, Мицкускис, Пулжич, Гвинейский (Большунов 78), Макурин, Померко, Саная, Соболев (Кудряшов 78).
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Гирдвайнис 36, Саная 55, Ламбарский 62, Гвинейский 74.
Судья: Иван Сиденков.
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