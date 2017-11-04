Игроки «Луча» задержали начало матча с «Химками», протестуя против задержек зарплаты

Матч 21-го тура ФНЛ между «Лучом-Энергией» и «Химками» начался с 15-минутной задержкой из-за акции протестов со стороны игроков хозяев. Футболисты недовольны задержками зарплаты, которые случаются во владивостокском клубе еще с прошлого сезона. Из-за задержки поединка «Лучу» грозит денежный штраф.

После 20 туров «Луч-Энергия» занимает 18-е место в турнирной таблице с 19-ю набранными очками. В последнем поединка команда сыграла вничью с «Томью».

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