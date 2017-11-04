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Игроки «Луча» задержали начало матча с «Химками», протестуя против задержек зарплаты

сегодня, 10:15
Луч-ЭнергияЛуч-Энергия1 : 1ХимкиХимкиМатч завершен

Матч 21-го тура ФНЛ между «Лучом-Энергией» и «Химками» начался с 15-минутной задержкой из-за акции протестов со стороны игроков хозяев. Футболисты недовольны задержками зарплаты, которые случаются во владивостокском клубе еще с прошлого сезона. Из-за задержки поединка «Лучу» грозит денежный штраф.

После 20 туров «Луч-Энергия» занимает 18-е место в турнирной таблице с 19-ю набранными очками. В последнем поединка команда сыграла вничью с «Томью».

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Все комментарии
Miaf ответил spartach n1
сегодня в 11:07
spartach n1:
Еслибы не затраты на проект денег хватилобы на многие полезные вещи !
Как же тяжело на душе, когда видишь, что не только траты на проект портят жизнь бедным российским обывателям, но и местные фанаты сине-бело-лазурных, ломающие стадионы и разбирающие крышу на своем.
sir-5
сегодня в 11:06
И с "Химками" сыграли в итоге 1-1. А сколько на сайте повылазило поклонников "не желающих летать на Дальний Восток"-просто прелесть! Точно не на словах Ильича воспитано(Владивосток хоть и далеко,но город нашинский),а на песняке Коли Расторгуева : "Расея,моя Расея,от Волги до Енисея".А остальное готовы хоть завтра по сходной цене сбагрить кому угодно.
eaguar
сегодня в 11:02
В ПФЛ пусть идут .
spartach n1 ответил Miaf
сегодня в 10:58
Miaf:
Если расформировать Зенит, то Газпром сможет обеспечить сразу все футбольные команды в России, и никто больше не будет задерживать зарплату, а бедные бабушки будут жить счастливой и беззаботной жизнью
Еслибы не затраты на проект денег хватилобы на многие полезные вещи !
post-navigator ответил Miaf
сегодня в 10:44
Miaf:
Если расформировать Зенит, то Газпром сможет обеспечить сразу все футбольные команды в России, и никто больше не будет задерживать зарплату, а бедные бабушки будут жить счастливой и беззаботной жизнью
Ваша беззаботная шизнь, уважаемые московские бабушки, скоро переполнит чашу народного гнева :) Пора уже выходить из тени офшорок, господа и дамы московские... уже совсем пора, а то уже вот-вот :))
311
сегодня в 10:40
Как играют, так и получают!)
post-navigator
сегодня в 10:38
Раньше Эльцын в таких случаях обещал рыбкой нырнуть на рельсы.
Сейчас, увы, рельсы на ДальВо пущены в переплавку, а шпалы - на дрова.
Зато - Локомотив - чемпион, чо :))
Miaf
сегодня в 10:36
Если расформировать Зенит, то Газпром сможет обеспечить сразу все футбольные команды в России, и никто больше не будет задерживать зарплату, а бедные бабушки будут жить счастливой и беззаботной жизнью
starche
сегодня в 10:23
Не за что платить.
борька
сегодня в 10:23
Продайте свое судно, а деньги поделите поровну и в Китай на заработки
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