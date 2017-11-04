«Крылья Советов» расправились с «Авангардом»

В поединке 21-го тура ФНЛ «Крылья Советов» на выезде переиграли «Авангард».
Курск, стадион «Трудовые резервы»
«Авангард» – «Крылья Советов» – 2:4 (0:2)
Голы: Федчук 80, Болов 88 - Кленкин 3, Ятченко 29, Алиев 60, Корниленко 90+1
«Авангард»: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Митасов 46), Альшин (Синяев 67), Нетфуллин (Коробов 46), Гурфов, Федчук, Аппаев (Болов 63).
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Зотов (Гацук 77), Чочиев, Ланин, Ткачук (Башкиров 64), Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Предупреждения: Коробов 52, Кленкин 65.
Судья: Игорь Панин.
Ранее в рамках тура «Тюмень» обыграла «Зенит-2».
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