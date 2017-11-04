В матче 21-го тура ФНЛ дубль Юсупова принес победу «Тюмени» над «Зенитом-2».
Санкт-Петербург, стадион «Петровский», Малая арена.
«Зенит-2» - «Тюмень» - 1:2 (1:0)
Голы: Панюков 21(п), Юсупов 59, Юсупов 68.
«Зенит-2»: Бабурин, Бугриев, Зуев, Круговой, Пенчиков, Сиротов, Горулев, Андреев (Некрасов 65), Соловейчикс (Прудников 73), Панюков, Еловских (Плетнев 33).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
«Тюмень»: Обухов, Маслов (Богатырев 46), Гузь, Рябокобыленко, Павленко, Саламатов (Пустозеров 90), Лешонок, Шляпкин, Чудин, Чуканов, Юсупов (Глухов 84).
Главный тренер: Владимир Маминов.
Предупреждения: Горулев 76.
Судья: Александр Борисов.
Напомним, что вратарь «Тюмени» Игорь Обухов находится в сфере интересов «Урала» и «Оренбурга».
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