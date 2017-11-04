«Тосно» - «Краснодар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Крансодаром». Напомним, что команды рассудит бригада арбитров под руководством Виталия Мешкова.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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