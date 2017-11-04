Полузащитнику «РБ Лейпцига» Наби Кейта грозит уголовная ответственность за поддельные водительские права. Футболист управлял автомобилем, имея при себе фальшивые права немецкого образца, изготовленные в Гане. В клубе уже подтвердили, что знают об этой ситуации, однако игрок вину не признает и будет отстаивать свою честь при помощи адвокатов.

Неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело, но крупный штраф Кейта, пропорциональный его доходу, грозит однозначно. В 2014 году хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс был оштрафован на 540 тысяч евро за вождение без прав.

Напомним, в следующем сезоне Кейта будет играть в «Ливерпуле».

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