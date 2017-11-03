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Гданьск и Порту хотят провести финал Лиги Европы в 2020 году

сегодня, 19:25

Две национальные ассоциации проинформировали УЕФА о заинтересованности в проведении финала Лиги Европы 2020 года. В числе претендентов: Польша (Гданьск, «Арена Гданьск») и Португалия (Порту, «Драгау»).

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в 2020 году может пройти в Лиссабоне или Стамбуле.

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Все комментарии
ОЛЛС
сегодня в 20:09
Хорошо бы провести в немецком Данциге.)
зенит юрист
сегодня в 19:53
не жирно португалам? финал лч---лиссабон ле--порту ??
это они так расстроились,что потеряли 3 команды в лч что теперь заявки посылают везде
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