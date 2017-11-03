Гданьск и Порту хотят провести финал Лиги Европы в 2020 году

Две национальные ассоциации проинформировали УЕФА о заинтересованности в проведении финала Лиги Европы 2020 года. В числе претендентов: Польша (Гданьск, «Арена Гданьск») и Португалия (Порту, «Драгау»).

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в 2020 году может пройти в Лиссабоне или Стамбуле.

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