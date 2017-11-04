«Валенсия» разгромила «Леганес» и оторвалась от «Реала» на 7 очков

В поединке 11-го тура Ла Лиги «Валенсия» одержала победу над «Леганесом». «Летучие мыши» продолжают идти в текущем сезоне без поражений.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» – «Леганес» – 3:0 (1:0)

Голы: Парехо 14, Родриго 71, Мина 82 (пен)

«Валенсия»: Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Гарай, Солер (Перейра 65), Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Дзадза (Мина 78), Родриго (Лато 86).

Главный тренер: Марселино.

«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито 76), Сиовас, Пирес, Моран (Гумбау 60), Эрасо (Эль-Жар 69), Брашанац, Шимановски, Бове.

Главный тренер: Асьер Гаритано.

Предупреждения: Муньос 13, Бове 84, Парехо 90+2.

Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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