«Валенсия» разгромила «Леганес» и оторвалась от «Реала» на 7 очков

В поединке 11-го тура Ла Лиги «Валенсия» одержала победу над «Леганесом». «Летучие мыши» продолжают идти в текущем сезоне без поражений.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» – «Леганес» – 3:0 (1:0)
Голы: Парехо 14, Родриго 71, Мина 82 (пен)
«Валенсия»: Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Гарай, Солер (Перейра 65), Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Дзадза (Мина 78), Родриго (Лато 86).
Главный тренер: Марселино.
«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито 76), Сиовас, Пирес, Моран (Гумбау 60), Эрасо (Эль-Жар 69), Брашанац, Шимановски, Бове.
Главный тренер: Асьер Гаритано.
Предупреждения: Муньос 13, Бове 84, Парехо 90+2.
Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Болельщиков с победой! По моему 7 победа подряд, это очень даже серьезно.
Скоро Барселоне с ними играть, будет интересно посмотреть.
Болельщиков с победой! По моему 7 победа подряд, это очень даже серьезно.
Скоро Барселоне с ними играть, будет интересно посмотреть.