Кавани забил 100-й гол в чемпионате Франции

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани в сегодняшнем матче 12-го тура Лиги 1 с «Анже» отличился забитым мячом. Этот гол стал сотым для уругвайца в чемпионатах Франции. Для этого ему понадобилось 144 матча.

Свой первый гол за парижан в чемпионате Кавани провел 18 августа 2013 года в поединке с «Аяччо» (1:1). Лучшим снайпером клуба в Лиге 1 является Златан Ибрагимович (113).

Ранее сообщалось, что Кавани забил 63 гола в последних 63 матчах парижан.

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