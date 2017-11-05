На матче «Рубин» - «Зенит» ожидается около 10 тыс. зрителей

Как сообщает пресс-служба «Зенита», на сегодняшнем матче 16-го тура РФПЛ против «Рубина» ожидается около 10 тысяч зрителей.



«На матче ожидается до 10 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 1 тысячи болельщиков», - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Рубин» - «Зенит».

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