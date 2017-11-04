Результаты 21-го тура ФНЛ

4 ноября проходит 21-й тур ФНЛ.
«Луч-Энергия» - «Химки» - 1:1
Голы: Тихий 61 — Шумских 48.
«Зенит-2» - «Тюмень» - 1:2
Голы: Панюков 21(пен) — Юсупов 59, Юсупов 68.
«Енисей» - «Сибирь» - 0:0
«Олимпиец» - «Томь» - 0:0
«Спартак-2» - «Тамбов» - 0:3
Голы: Гультяев 10, Часовских 24, Мурнин 71.
«Ротор» - «Шинник» (1:1)
Голы: Бирюков 33 (пен) — Нарылков 31.
«Авангард» - «Крылья Советов» - 2:4
Голы: Федчук 80, Болов 88 — Кленкин 3, Ятченко 28, Алиев 60, Корниленко 90.
«Балтика» - «Оренбург» - 0:1
Гол: Малых 42.
«Факел» - «Динамо СПб» - 0:0
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