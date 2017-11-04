«Кубань» и «Волгарь» обменялись голами

В матче 21-го тура ФНЛ «Кубань» и «Волгарь» сыграли вничью.
Краснодар, стадион «Кубань».
«Кубань» - «Волгарь» - 1:1 (0:1)
Голы: Гогниев 48 — Кабутов 5.
«Кубань»: Дюпин, Бугаев, Клещенко (Маляров 46), Смирнов, Гапон, Коновалов, Байрыев, Лобкарев, Марков (Завезен 63), Гай, Гогниев.
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Волгарь»: Терновский, Кирисов, Климов, Таказов (Р. Газзаев 80), Плиев, Букия (Акбашев 58), Пилиев (Сутормин 60), Кабутов, Шалаев, Бочков, Веркашанский (Жабкин 80).
Главный тренер: Юрий Газзаев.
Предупреждения: Гогниев 27, Бочков 59.
Судья: Соколов.
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