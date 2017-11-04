«Ахмат» минимально одолел «Ростов»

В матче 16-го тура чемпионата России «Ахмат» был сильнее «Ростова».

Грозный, стадион «Ахмат-Арена».

«Ахмат» - «Ростов» - 1:0 (0:0)

Гол: Мбенге 50.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши (Родолфо 85), Исмаэл, Лео Жаба (Митришев 78), Швец, Уциев, Мбенге (Садаев 73).

Главный тренер: Михаил Галактионов.

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Устинов, Макеев, Зуев (Думбия 54), Гацкан, Ионов (Киреев 80), Майер, Паршивлюк, Бухаров (Шомуродов 70).

Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Исмаэл 41, Уциев 59, Роши 85, Гацкан 90+2, Устинов 90+3.

Судья: Владимир Сельдяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Краснодар» обыграл «Тосно» (3:1).

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