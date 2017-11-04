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«Ахмат» минимально одолел «Ростов»

сегодня, 20:52
АхматАхмат1 : 0РостовРостовМатч завершен

В матче 16-го тура чемпионата России «Ахмат» был сильнее «Ростова».

Грозный, стадион «Ахмат-Арена».

«Ахмат» - «Ростов» - 1:0 (0:0)
Гол: Мбенге 50.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши (Родолфо 85), Исмаэл, Лео Жаба (Митришев 78), Швец, Уциев, Мбенге (Садаев 73).
Главный тренер: Михаил Галактионов.

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Устинов, Макеев, Зуев (Думбия 54), Гацкан, Ионов (Киреев 80), Майер, Паршивлюк, Бухаров (Шомуродов 70).
Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Исмаэл 41, Уциев 59, Роши 85, Гацкан 90+2, Устинов 90+3.

Судья: Владимир Сельдяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Краснодар» обыграл «Тосно» (3:1).

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 21:48
ЧТО ТО ТАГАНСКОГО МАЛО СТАЛО! И УЖЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ НЕТ ГРОМКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЧТО БУДЕТ РАЗГРОМ И ОНИ УНИЧТОЖАТ ВСЕХ! ТАК СКРОМНЕНЬКО СКАЗАЛ ЧТО ТОЛЬКО ПОБЕДА И ПРОПАЛ.
НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ ПРОТИВ РОСТОВА, ВСЕГДА БЫЛА СИМПАТИЧНАЯ КОМАНДА, НО ВОТ ИЗ ЗА ТАКИХ КРИКУНОВ ПОРТИТЬСЯ ВСЯ КАРТИНА!
КОГДА ПОБЕДЫ ОНИ КРИЧАТ, ЧЁРНАЯ ПОЛОСА ТАК И ПРОПАЛИ СРАЗУ! ТОЧНЕЕ ЧЕЛСИ ИМ ДОРОЖЕ!
eaguar
сегодня в 21:44
Поменялись с Ахматом местами .
Надеюсь завтра после Хабары займем вакантное место с 23 очками .
Наим Саидов 1
сегодня в 21:41
Леонид Кучук . пора домой. ни нападения ни защиты ни вратаря . нет ничего. хватит
КОЛХОЗ
сегодня в 21:40
Договорняк, две продажные команды скатали дог. Расформировали обеих недоклубов.
eaguar
сегодня в 21:38
с победой
NAZAR 007
сегодня в 21:36
Братских с победой ! У Ростова все будет норм. Вперед, южане !
ДАША Д
сегодня в 21:35
Не зря выгнали Кононова, сразу результат появился.
ermak6448
сегодня в 21:28
ну наконец то долгожданная Победа.
Поздравляю фк " Ахмат " с ПОБЕДОЙ!!!
Absinthe6 ответил морозз
сегодня в 21:27
морозз:
Развалили такую команду блин, Кучук здесь не причём...ушли те кто делал славу Ростову и это факт! Теперь надо терпеть через не могу, пробовать побеждать и выходить из данной неопрятной ситуации! Болел Терека с победой!
Кучук, вообще, ни при чем. Ни где. Просто зачем он нужен?
stanichnik ответил Vladimir Grechko
сегодня в 21:23
Vladimir Grechko:
да что тебе сказать штрафной конечно судьи проморгали но счет по игре)) хотя как я раньше написал игры у нашей команды нет ни одного удара по воротам за первый тайм сам понимаеш какие эмоции у меня))
На поле явно не хватает Калачёва. Игра Ростова с Тимохой и без него - большая разнтца! Без Тимохи - Zаdница!
Когда молодые ростовчане видят, как на поле ПАШЕТ Дед-Тимофей, они тоже начинают выкладываться по полной.
Dominators ответил Serg3.12
сегодня в 21:22
Serg3.12:
Не было игры, и сегодня тоже.
Как я сказал Коле Казанскому , который один знает ,что за 300 -500 миллионов купил игроков Ростова Рубин ,- **Не жили богато , не 66 было и начинать** .
Жанавар
сегодня в 21:21
С победой братья! Тереку удачи и впреть!
Absinthe6 ответил Tommy Lee
сегодня в 21:21
Tommy Lee:
Что за крики с 11-го места, вас не слышно.
    Serg3.12 ответил морозз
    сегодня в 21:20
    морозз:
    Развалили такую команду блин, Кучук здесь не причём...ушли те кто делал славу Ростову и это факт! Теперь надо терпеть через не могу, пробовать побеждать и выходить из данной неопрятной ситуации! Болел Терека с победой!
    Ушли давно, кроме Мевли, и не все.

    Просто возросла роль Калачева, с ним и без него, две разные команды.
    Кучук беспомощен.
    Абуссафар Аббасов
    сегодня в 21:20
    1:0
    RiotZero ответил морозз
    сегодня в 21:18
    морозз:
    Развалили такую команду блин, Кучук здесь не причём...ушли те кто делал славу Ростову и это факт! Теперь надо терпеть через не могу, пробовать побеждать и выходить из данной неопрятной ситуации! Болел Терека с победой!
    Саныч, спасибо за добрые слова.
    Dominators ответил Tommy Lee
    сегодня в 21:17
    Tommy Lee:
    Что за крики с 11-го места, вас не слышно.
    Не уподобляйся .Там все серьезно с головой . . А место не заслуженное . Раздербанили нас . Спасибо КОЕ КОМУ . .Но все равно и на 311 месте я буду болеть за Ростов .
    Serg3.12 ответил D.vil
    сегодня в 21:15
    D.vil:
    Что и требовалось доказать!) Игра у Ахмата была, вот и результат)
    Не было игры, и сегодня тоже.
    морозз
    сегодня в 21:09
    Развалили такую команду блин, Кучук здесь не причём...ушли те кто делал славу Ростову и это факт! Теперь надо терпеть через не могу, пробовать побеждать и выходить из данной неопрятной ситуации!
    Болел Терека с победой!
    Dominators ответил Vladimir Grechko
    сегодня в 21:08
    Vladimir Grechko:
    да что тебе сказать штрафной конечно судьи проморгали но счет по игре)) хотя как я раньше написал игры у нашей команды нет ни одного удара по воротам за первый тайм сам понимаеш какие эмоции у меня))
    Ага , вроде я принявший на грудь спиртного , прыгаю до потолка от радости .А на счет игры ,кому там забивать . Ждем зимы и обещанного усиления по 2 игрока в каждую линию .И скоро придет на нашу ветку ЖУЖА гадить . Жду .
    PATRIOT1965
    сегодня в 21:07
    Грозный с победой! Ростову побед в очередных матчах!Болельщикам Ростова,что приехали на матч-Респект!
    Михаил Славнов
    сегодня в 21:06
    Ахмат был явно предпочтительнее ужасно игравшего ростова.
    Гоша Великолепный
    сегодня в 21:05
    Терек с победой!
    D.vil
    сегодня в 21:05
    Что и требовалось доказать!) Игра у Ахмата была, вот и результат)
    Vladimir Grechko ответил Dominators
    сегодня в 21:03
    Dominators:
    Дико извиняюсь ,только с именин и игру смотрел с 88 минуты , но 2 желтых ни за что Ростову увидел . Как и не назначенный штрафной на ворота Ахмата на 90 минуте . Ждем доброжелателей Ростова с их высказываниями . Банкуйте .
    да что тебе сказать штрафной конечно судьи проморгали но счет по игре)) хотя как я раньше написал игры у нашей команды нет ни одного удара по воротам за первый тайм сам понимаеш какие эмоции у меня))
    Tommy Lee ответил Absinthe6
    сегодня в 21:03
    Absinthe6:
    Барса купила уже Головина или Арсенал перебил цену?
    Что за крики с 11-го места, вас не слышно.
    RiotZero
    сегодня в 21:02
    Гацкан получил карточку, за то что обозвал сельдь слепошарым. А Устинов в концовке получил карточку занизачто. 1 тайм сельдь отсудила нормально в перерыве поменялся кардинально в 3 метрах от себя нарушения не видел.
    А вообще игра Ростова убила заходят в штрафную и начинают перепасовываться вместо удара по воротам, опаные барсуки или сливочные.
    И самое главное почему в РФПЛ очкуют бить по воротам из-за пределов штрафной, ПОЧЕМУ Б***Ь???????????? Хотя кули бить из-за штрафной, ведь в РФПЛ в воротах Буффоны и Нойеры стоят.
    сканер
    сегодня в 21:00
    Ахмат с победой-трудовой!
    mangoх12
    сегодня в 20:59
    Завтрв еще Рубин проиграет и Абсент снова уйдет в депресуху
    Dominators
    сегодня в 20:58
    Дико извиняюсь ,только с именин и игру смотрел с 88 минуты , но 2 желтых ни за что Ростову увидел . Как и не назначенный штрафной на ворота Ахмата на 90 минуте . Ждем доброжелателей Ростова с их высказываниями . Банкуйте .
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