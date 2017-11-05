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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: стартовые составы

сегодня, 10:02
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск0 : 1АрсеналАрсеналИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» - «Арсенал» (Тула).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасёв, Федотов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Тишкин, Калинский, Г. Габулов, Корян, Барбаро, Христов.

«Арсенал» Т: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Кангва.
Запасные: Левашов, Берёзин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Джорджевич, Расич, Сикоев.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Рассудит команды арбитр Евгений Турбин.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 11:30
Я думаю победит СКА
eaguar
сегодня в 11:16
Удачи Арсенал .
Только Тула .
Только победа .
sir-5
сегодня в 10:06
1-1.
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