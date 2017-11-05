«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» - «Арсенал» (Тула).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасёв, Федотов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Тишкин, Калинский, Г. Габулов, Корян, Барбаро, Христов.
«Арсенал» Т: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Кангва.
Запасные: Левашов, Берёзин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Джорджевич, Расич, Сикоев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Рассудит команды арбитр Евгений Турбин.
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Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .