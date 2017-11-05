Сборная Аргентины с 6 ноября начнёт тренироваться на базе «Спартака»

Национальная команда Аргентины 6 ноября на базе «Спартака» в составе 9 футболистов начнёт подготовку к товарищескому матчу со сборной России. Позже к команде присоединятся остальные члены сборной. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Аргентины.

В расположении московского клуба «альбиселесте» проедут одну полностью открытую для прессы тренировку; четыре занятия, которые будут открыты только первые 15 минут; а также четыре закрытых тренировки.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, на матч с российской командой Хорхе Сампаоли вызвал в сборную четырёх игроков «Зенита»: Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони, Матиаса Краневиттера и Эммануэля Мамману, который был вызван вместо травмированного Габриэля Меркадо.

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