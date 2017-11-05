Хакими не попал в заявку «Реала» на матч с «Лас-Пальмасом»

Полузащитник «Реала» Ашраф Хакими не попал в заявку «Мадрида» на матч 11-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом», хотя он выходил на поле в последних трех поединках «сливочных». Также не сыграют Гарет Бэйл и Дани Карвахаль, завершающие восстановление.

Полностью заявка выглядит следующим образом: Касилья, Моха, Вальехо, Начо, Рамос, Марсело, Тео, Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Роналду, Бензема, Лукас Васкес, Майораль.

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