Селекционную службу «Карпат» возглавит испанский специалист, работавший в «Валенсии»

Авторитетный испанский специалист Альберто Эспарис возглавит селекционную службу «Карпат», сообщает официальный сайт львовского клуба. На протяжении карьеры Альберто работал на разных должностях в «Валенсии», «Тенерифе», «Овьедо» и «Сельте».

«Переезд в Украину воспринимаю как новый вызов в своей карьере. Наблюдая за украинскими футболистами, я заметил серьезную проблему — молодые и талантливые воспитанники украинских клубов переезжают в более сильный европейский чемпионат, но закрепиться или триумфовать удается далеко не всем. Так что мое основное задание здесь — выяснить причину такой ситуации и предложить пути ее разрешения», - отметил испанец.

Напомним, что болельщики «Карпат» в последнее время выбирают радикальные способы критики команды.

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