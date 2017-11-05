Бердыев: «„Рубин“ избрал энергозатратный принцип игры»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничейный результат в матче его команды с «Зенитом» в рамках 16-го тура РФПЛ:

«В целом, есть удовлетворение в какой-то степени от игры, за исключением концовки первого и второго таймов. Это связано с тем, что тот принцип игры, который мы избрали, он энергозатратный. Немножко не хватало сил на концовку. Надо отдать должное „Зениту“. Он имеет равноценные составы и, безусловно, в линии атаки их замены усиливают.

Я не Руслана Камболова ругал после замены, а врача, который сделал паузу, пока оказывал помощь, можно было Цакташа раньше выпустить. Почти четыре минуты мы играли вдесятером. За этот период „Зенит“ и переломил ход игры основательно. Жемалетдинов во втором тайме хорошо смотрелся, и если бы наши нападающие выдержали весь матч, я бы их вообще не менял.

Замена Камболова повлияла на игру существенно. Оздоев, Янн и Камболов – достаточно объемный треугольник, они правильно перестраиваются. С выходом Цакташа появились паузы при перестроениях, которыми часто пользовался „Зенит“. Потеря Камболова существенная».

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