Мещеряков: «Карасев достойно провел встречу между „Локомотивом“ и ЦСКА»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков доволен работой судейской бригады Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ между «железнодорожниками» и ЦСКА:

«На мой взгляд, судья и не терял нить игры, потому что матч был тяжелый, все хотели выиграть, бились. Игра шла не за три очка, а за шесть, поэтому понятно напряжение, арбитру всегда в такой ситуации тяжело. На мой взгляд, он достойно провел встречу.

Надо отдать должное футболистам ЦСКА, что они бились на каждом сантиметре поля и играли с полной самоотдачей. Нам чуть-чуть не повезло, но это игра, я думаю, что сейчас небольшой перерыв позволит нам восстановить силы, потому что мы попали в небольшую эмоциональную яму. Играли первая и третья команды чемпионата, поэтому матч был достойным.

„Локомотив“ сейчас в тяжелой ситуации? Но чем обычно отличаются российские команды? Чтобы достойно выглядеть, необходимо создать самим себе определенные препятствия, мы их создаем, я уверен, что мы их достойно преодолеем. У нас были отдельные ошибки, которые приводили к голам в наши ворота, мне кажется, что это просто недостаточная концентрация на фоне небольшой эмоциональной ямы».

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