Семак: «Гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3).

«Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил „Спартак“. Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась», - сказал Семак.

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