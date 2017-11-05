Семак: «Гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3).
«Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил „Спартак“. Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась», - сказал Семак.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Так же стояли в защите и после гола Промеса.
Но контратака с завершением Адриано - конфетка, как по учебникам просто.
Так же стояли в защите и после гола Промеса.
Но контратака с завершением Адриано - конфетка, как по учебникам просто.