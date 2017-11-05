Каррера: «Если нужно пропустить гол, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь»

Рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера не вполне доволен победой «красно-белых» над «Уфой» в 16-м туре РФПЛ:

«Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол. Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно.

Знал, что Зе Луишу будет сложно в концовке матча, но он провел хороший матч, учитывая, что долго не играл.

Безусловно, Промес забил отменный гол. Я поздравляю его!»

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