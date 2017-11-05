Каррера: «Если нужно пропустить гол, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:2 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 3:1 Логотип футбольный клуб УфаУфа
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 5:0 Логотип футбольный клуб КанКан
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион
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Каррера: «Если нужно пропустить гол, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь»

сегодня, 21:23
СпартакСпартак3 : 1УфаУфаМатч завершен

Рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера не вполне доволен победой «красно-белых» над «Уфой» в 16-м туре РФПЛ:

«Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол. Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно.

Знал, что Зе Луишу будет сложно в концовке матча, но он провел хороший матч, учитывая, что долго не играл.

Безусловно, Промес забил отменный гол. Я поздравляю его!»

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Все комментарии
Egorium ответил ziborock
сегодня в 22:00
ziborock:
Зе один из лучщих! Даже если не забивает, он рвет соперника!
Что-то Севилью не порвали?
311
сегодня в 21:52
Федун: "Если нужно зарядить арбитра, чтобы победить, я под это подпишусь»
RDeanW
сегодня в 21:33
с севильей надо было 2 пропущенных, чтобы проснуться
с уфой хватило одного
дальше, надеюсь, будем просыпаться без голов соперника)
spartak kursk
сегодня в 21:32
Лучше пусть будут волевые победы,чем упущенные......
ziborock
сегодня в 21:28
Зе один из лучщих! Даже если не забивает, он рвет соперника!
DVOK68
сегодня в 21:27
В первом тайме играли безобразно.Когда научатся выигрывать без валидола?Нет ответа.
Хорошо что взялись за игру во втором тайме-и то не могу сказать что победа досталась легко.В любом случае три очка есть и это радует!
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