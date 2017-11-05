Мората: «Это мой самый важный гол за „Челси“»

Нападающий «Челси» Альваро Мората, чей гол принес лондонцам победу над «Манчестер Юнайтед», отметил, что этот мяч стал для него самым значимым в футболке «синих»:

«Это точно мой самый важный гол за „Челси“. Важно, что мы победили, ведь сегодня у нас был отличный шанс вернуться на победную тропу. Рады, что на перерыв на матчи сборных отправляемся с тремя очками».

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