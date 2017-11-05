Мората: «Это мой самый важный гол за „Челси“»

Нападающий «Челси» Альваро Мората, чей гол принес лондонцам победу над «Манчестер Юнайтед», отметил, что этот мяч стал для него самым значимым в футболке «синих»:
«Это точно мой самый важный гол за „Челси“. Важно, что мы победили, ведь сегодня у нас был отличный шанс вернуться на победную тропу. Рады, что на перерыв на матчи сборных отправляемся с тремя очками».
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Но надо больше бороться а не падать... Буффон был прав когда говорил о Морате, что он талантлив но ему стоит заткнуть свои жалобы подальше и играть/работать.
Но надо больше бороться а не падать... Буффон был прав когда говорил о Морате, что он талантлив но ему стоит заткнуть свои жалобы подальше и играть/работать.
Да и начал бороться. Но его постоянно роняют... на ногах неуверенно стоит.
А головой играет супер! Ему бы хорошего распасовщика.
Да и начал бороться. Но его постоянно роняют... на ногах неуверенно стоит.
А головой играет супер! Ему бы хорошего распасовщика.