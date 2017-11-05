Конте: «Есть ли у Давида Луиса будущее в „Челси“? Не знаю»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:2 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 3:1 Логотип футбольный клуб УфаУфа
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 5:0 Логотип футбольный клуб КанКан
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион
  • Главные новости
  • Все новости
21:21
«Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед»97
20:54
«Спартак» берет три очка в матче с «Уфой»139
20:53
«Рубин» и «Зенит» голов не забили222
19:07
«Ман Сити» нанёс поражение «Арсеналу»163
18:55
«Рома» отгрузила четыре мяча «Фиорентине»16
22:09
«Сассуоло» - «Милан»: стартовые составы0
22:01
Моуриньо: «Это был равный матч. Победить могла любая из команд»1
21:51
Таски: «Я хочу остаться в „Спартаке“ и не раз говорил об этом»1
21:48
Мората: «Это мой самый важный гол за „Челси“»3
21:42
Рахимич: «После удаления Хосонова не ощущалось, что ЦСКА играет в меньшинстве»2
21:35
Бердыев: «„Рубин“ избрал энергозатратный принцип игры»6
21:25
Игорь Денисов провел 50-й матч за «Локомотив»0
21:23
Каррера: «Если нужно пропустить гол, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь»6
21:19
Манчини: «Со следующей игры „Зенит“ будет забивать много»37
21:18
Венгер: «Пенальти не было. Мы знаем, что Стерлинг замечательно „ныряет“»10
21:07
Моуриньо хочет, чтобы Доннарумма заменил Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»2
21:05
Семак: «Гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать»8
20:58
Геркус: «Ещё в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории»42
20:49
«Марсель» разгромил «Кан»0
20:36
Мойесу интересна идея возглавить «Вест Хэм»1
20:27
Руководство «Дженоа» уволило Ивана Юрича1
20:22
Сарри: «„Кьево“ сыграл так, как умеет»1
20:14
Мещеряков: «Карасев достойно провел встречу между „Локомотивом“ и ЦСКА»11
20:07
«Манчестер Сити» стал первым клубом АПЛ, забившим 52 гола в 17 первых матчах сезона15
19:45
Будогосский: «Ни о какой красной карточке Вернблуму не может быть речи»40

Конте: «Есть ли у Давида Луиса будущее в „Челси“? Не знаю»

сегодня, 22:10
ЧелсиЧелси1 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ, а также призвал защитника Давида Луиса, не попавшего сегодня в заявку команды, усерднее работать на тренировках:

«Это важная победа. Не бывает проходных матчей, когда играешь против МЮ. Мы хорошо знаем, что эта команда сильна. И эта победа важна для нашей уверенности. Мы продемонстрировали страсть и волю к победе.

Да, мы можем выиграть, а можем проиграть, но наш настрой всегда должен оставаться таким. В прошлом сезоне у нас с этим проблем не было, а в этом мы столкнулись с трудностями. У нас были как взлеты, так и падения. Этот матч продемонстрировал: если мы хотим победить, то мы можем это сделать.

Есть ли у Давида Луиса будущее в „Челси“? Не знаю. Ему нужно очень упорно работать, иначе он будет сидеть на скамейке запасных или на трибуне».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100