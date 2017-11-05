Конте: «Есть ли у Давида Луиса будущее в „Челси“? Не знаю»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ, а также призвал защитника Давида Луиса, не попавшего сегодня в заявку команды, усерднее работать на тренировках:

«Это важная победа. Не бывает проходных матчей, когда играешь против МЮ. Мы хорошо знаем, что эта команда сильна. И эта победа важна для нашей уверенности. Мы продемонстрировали страсть и волю к победе.

Да, мы можем выиграть, а можем проиграть, но наш настрой всегда должен оставаться таким. В прошлом сезоне у нас с этим проблем не было, а в этом мы столкнулись с трудностями. У нас были как взлеты, так и падения. Этот матч продемонстрировал: если мы хотим победить, то мы можем это сделать.

Есть ли у Давида Луиса будущее в „Челси“? Не знаю. Ему нужно очень упорно работать, иначе он будет сидеть на скамейке запасных или на трибуне».

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