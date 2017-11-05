Моуриньо: «Это был равный матч. Победить могла любая из команд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 11-го тура АПЛ, в котором его команда уступила «Челси»:

«Это был равный матч. Победить могла любая из команд. Однако клуб, забивший первым, смог контролировать ход матча и добиться победы.

Первый тайм был абсолютно равным. После перерыва соперник забил в тот момент, когда показывал свою лучшую игру.

Обидно было пропустить в той ситуации. Пропустив, мы эмоционально подсели и смогли вернуться в игру лишь за 15-20 минут до конца матча. У нас были хорошие шансы сравнять счет, но мы не смогли этого сделать».

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