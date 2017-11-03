УЕФА завёл дело в отношении Эвра

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении защитника «Марселя» Патриса Эвра.
Футболист обвиняется в насильственном поведении в отношении болельщика собственной команды перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против португальской «Витории».
Напомним, француз был удален арбитром еще до начала встречи за удар ногой по голове болельщика «Марселя», который, судя по всему, оскорбил 36-летнего футболиста.
Вердикт по делу будет вынесен 10 ноября.
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2сек. на видео
https://www.youtube.com/watch?v=4ZrjaCY85GI
2сек. на видео