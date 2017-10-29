«Лион» оказался сильнее «Метца»

В матче 11-го тура Лиги 1 «Лион» обыграл «Метц».
Лион, «Стад де Лион».
«Лион» - «Метц» - 2:0 (2:0)
Голы: Фекир 6, 20.
«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Тете, Марсал, Марсело, Депай (Корне 67), Тузар, Траоре (Ндомбеле 67), Ауар (Маолида 77), Фекир, Диас.
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Метц»: Кавасима, Ривьере (Нгетте 81), Ассу-Экотто, Ньяхате, Балиу, Доссеви, Филиппс, Поблете, Коад, Кафу (Тилль 64), Ру (Фернандес 63).
Главный тренер: Жозе Пино.
Предупреждения: Кафу, Филлипс 48, Ривьере 62.
Судья: Бенуа Мийо.
В другом матче тура ПСЖ разгромил «Ниццу».
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