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Реализация у Месси в матчах Примеры в 8 раз выше, чем у Роналду

сегодня, 10:51

Не самая убедительная игра нападающего «Реала» Криштиану Роналду на старте сезона невыгодно отличает его на фоне действий лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

В матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании на счету аргентинца 12 голов после 69 ударов по воротам (17.4% реализации), в то время как португалец явно буксует, забив лишь раз после 48 попыток (2.1%).

Таким образом, КПД Месси при завершении атак в Примере выше, чем у Роналду в 8 раз.

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Все комментарии
NGY ответил moskwa 09
сегодня в 11:29
moskwa 09:
иди журналы с ним посмотри в туалете
Спасибо, но свои привычки оставь при себе...!
borodka
сегодня в 11:28
Зато,по мнению персофанов,Кристинка в 8 раз красивее Месси!
нечитайло
сегодня в 11:23
Догонять придется
волгoдoн
сегодня в 11:20
Постарел португальский 18.
AktobeBarca
сегодня в 11:16
Так себе статистика
амурец
сегодня в 11:14
это конечно верно, документ составлен правильно, вот только сколько и кому кто забивал, вот вопрос
哲学家 Керосинщик
сегодня в 11:13
Согласен у Месси крыша в 8 раз выше. Ведь леонидовская церковь не низкая)
moskwa 09 ответил NGY
сегодня в 11:13
NGY:
Половина ударов Рона, это удары головой с висящими на нем двумя защитниками...! Но в ЛЧ пока все хорошо.
иди журналы с ним посмотри в туалете
NGY
сегодня в 11:08
Половина ударов Рона, это удары головой с висящими на нем двумя защитниками...!

Но в ЛЧ пока все хорошо.
ermak6848
сегодня в 11:08
Cтатиска хорошо, а голы и пас Месси великолепны...
зигзаг
сегодня в 11:07
Месси нужно сравнивать с достойными, а не со всякими пеналдами.
FILL3286
сегодня в 11:02
ЛУЧШИЙ ИГРОК ПЛАНЕТЫ СНОВА ПОЛУЧИТ ЗМ,А НЕЗАВИСИМЫЕ СНОВА БУДУТ В ПЕЧАЛИ)))
Bаrsenоga
сегодня в 11:02
    Vector
    сегодня в 11:01
    Вот и старость пришла
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 10:58
    Любит соккер масло в огонь подливать! Ни дня без сравнения Месси и Рона!
    RUSTY8
    сегодня в 10:57
    и этому дельфину дадут зм(((
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:57
    Для Рона главный показатель-процент забитых пенальти. За это ЗМ и дают. Даже Андорре с Фаррерами забивает!
    дурман
    сегодня в 10:55
    Так и сам Месси 8 раз лучше Роналду
    benderivan
    сегодня в 10:55
    такая себе новость, опять сейчас слетятся всякие Барселонаги.ф.ддсапсни-бестджин
    susanin ultrazenith
    сегодня в 10:54
    А кто такой Роналду???
    sir-5
    сегодня в 10:52
    Наплевать.
    Igo0rek
    сегодня в 10:52
    Однако здравствуйте!
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