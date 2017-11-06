Реализация у Месси в матчах Примеры в 8 раз выше, чем у Роналду

Не самая убедительная игра нападающего «Реала» Криштиану Роналду на старте сезона невыгодно отличает его на фоне действий лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

В матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании на счету аргентинца 12 голов после 69 ударов по воротам (17.4% реализации), в то время как португалец явно буксует, забив лишь раз после 48 попыток (2.1%).

Таким образом, КПД Месси при завершении атак в Примере выше, чем у Роналду в 8 раз.

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