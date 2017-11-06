Рамос: «Не забив, Роналду едет домой расстроенным, но голы придут»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал голевую засуху нападающих команды Криштиану Роналду и Карима Бензема:

«Голы Криштиану и Карима еще придут. Бензема в этом плане выглядит более спокойным. Роналду же, не забив, точно едет домой расстроенным.

Однако мы не переживаем из-за того, что они забивают не слишком часто, ведь они и без голов влияют на результаты матчей. Значение имеют лишь победы, а голы придут».

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