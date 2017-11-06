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Рамос: «Не забив, Роналду едет домой расстроенным, но голы придут»

сегодня, 10:27

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал голевую засуху нападающих команды Криштиану Роналду и Карима Бензема:

«Голы Криштиану и Карима еще придут. Бензема в этом плане выглядит более спокойным. Роналду же, не забив, точно едет домой расстроенным.

Однако мы не переживаем из-за того, что они забивают не слишком часто, ведь они и без голов влияют на результаты матчей. Значение имеют лишь победы, а голы придут».

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 11:02
Роналду-побратим Манчини и Азмуна.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 11:01
Ну это врядли! Без голов Рону нечем отличится! Без голов его потом совсем забудут!
ArtNow ответил cevin cigan
сегодня в 11:00
cevin cigan:
Да...придут...Очевидно,что Рону не нравится во что стал "играть" Реал.
Конечно не нравится, на пустые то не выкатывают, и судьи флажки поднимают. Это катастрофа!
ману дель мораль
сегодня в 10:53
Ничего, барсе забьет.
А для лас-пальмасов и осасун Бог сотворил другого карателя)
амурец
сегодня в 10:47
ну и не забивает главное что бы Реал побеждал, а голы придут, после группового этапа ЛЧ 2016 барсомесяфантики тоже смеялись над Роналду а потом позатыкались
NGY ответил cevin cigan
сегодня в 10:45
cevin cigan:
Да...придут...Очевидно,что Рону не нравится во что стал "играть" Реал.
Да не только Рону, но и болельщикам..!
ДАША Д
сегодня в 10:41
Спад очевиден, только Роналдулюбы не признают этого.
cevin cigan
сегодня в 10:34
Да...придут...Очевидно,что Рону не нравится во что стал "играть" Реал.
Bаrsenоga
сегодня в 10:33
Знаете как будерброд с салом быстро тухнет на солнце вот примерно так же португальский актер стух в футболе это год моего месси а несогласным можете забится в угол и поплакать.
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