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Месси прилетел в Россию

сегодня, 09:13
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 Не начался

Игроки сборной Аргентины постепенно прибывают в Москву, где 11 ноября на стадионе «Лужники» им предстоит провести товарищеский матч со сборной России.

В Москву уже прилетел лидер «альбиселесте» - нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Компанию ему также составил одноклубник Хавьер Маскерано.

Ранее мы сообщали о том, что сборная Аргентины отменила первую тренировку на «Открытие Арене», которая должна была состоятся в понедельник, 6 ноября. Команда проведет тренировку в отеле в закрытом режиме.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
сегодня в 10:17
А нам все равно, а нам все равно Месси так Месси!!!
Egorium
сегодня в 10:11
Месси увидит Глушакова и открывашку и захочет завязать с футболом.
амурец
сегодня в 10:08
и эта новость центральная? ну прилетели и другие игроки сборной Аргентины, которые как минимум не хуже Месси, напишите и о них
Saang
сегодня в 10:05
Да, давайте этот день объявим выходным и поставим памятник Месси, выходящему из самолета...
Блин, мне нравятся и Месси и Роналду как профи, но пиаром задолбали. . Во времена Бэкхема, Недведа, Рональдо и Буффона были футболеры не хуже но так не высвечивались - не поймешь футболист перед тобой или топмодель.
drug01
сегодня в 10:05
Будем смотреть его игру
Bаrsenоga
сегодня в 09:58
Красиво вышел я бы сравнил такое эфектное появление моего месси со схождением благодатного огня в йерусайламе поистине уникальное зрелище.
Ministri Krasnodar
сегодня в 09:53
Урааа! Жена,доставай шампанское. Месси прилетел!
ABir
сегодня в 09:50
Прилетали и не такие звёзды. Одни Пеле с Марадоной покруче будут, да и лучший на сегодня в мире Криштиану прилетал. Так, что надо спокойно перед предстоящим ЧР к таким визитам относиться
哲学家 Керосинщик
сегодня в 09:50
Апсны, белладонна, киэнджин, Таров, майкл идут билеты покупать.
哲学家 Керосинщик
сегодня в 09:48
Наверное Месси с патриархом Кириллом встретится?
Будут обсуждать планы о проекте Лионельского храма.
Леонид пытается от московских властей разрешение получить на постройку церкви.
Colonist
сегодня в 09:43
Главное, чтобы после «тренировки» в отеле, наутро сильно голова не болела!:)
Zenit0077
сегодня в 09:40
Жаль что не в Питер, Зенит бы приютил! Гы-гы
амурец ответил NGY
сегодня в 09:35
NGY:
Месси прилетел на матчи, голы в которых, составляют почти половину его голов за сборную..! Он такие не пропускает...!
ну правильно а где он по твоему ещё может улучшить статистику
romanDonskoy
сегодня в 09:33
Как на зону ведут , России вообще похоже не кто не доверяет
NGY
сегодня в 09:31
Месси прилетел на матчи, голы в которых, составляют почти половину его голов за сборную..!

Он такие не пропускает...!
амурец ответил ДАША Д
сегодня в 09:31
ДАША Д:
Будет хоть на кого посмотреть в сборной Аргентины.
посмотреть поверь там есть на кого, кроме Месси
Gahi
сегодня в 09:30
Месси Добро Пожаловать.
NGY
сегодня в 09:29
Барс-ф. накрашенный, там стоит с цветами уже с самого утра...!
ДАША Д
сегодня в 09:25
Будет хоть на кого посмотреть в сборной Аргентины.
denmig
сегодня в 09:23
Дрисчуган прилетел! И тут же провели закрытую тренировку в отеле!!! Интересно - чего же там натренировывали!
KINGSof10
сегодня в 09:21
ну прилетел, и кто его не видел? )

Криш скоро вообще в Кратово поселится, это в 2 шагах тут от нас )
амурец
сегодня в 09:20
Месси лидер?
Overbeer
сегодня в 09:20
Рональду негодует)
Ismadiyar
сегодня в 09:19
Лучший игрок мира, прибыл показать футбол другого уровня
Казанский
сегодня в 09:19
Фурсенко надо встретиться с Месси на предмет перехода его в питерскую "тити-каку")))
FILL3286
сегодня в 09:19
Ох игорь будет вынимать не по детски)!
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