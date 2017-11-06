Месси прилетел в Россию

Игроки сборной Аргентины постепенно прибывают в Москву, где 11 ноября на стадионе «Лужники» им предстоит провести товарищеский матч со сборной России.

В Москву уже прилетел лидер «альбиселесте» - нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Компанию ему также составил одноклубник Хавьер Маскерано.

Ранее мы сообщали о том, что сборная Аргентины отменила первую тренировку на «Открытие Арене», которая должна была состоятся в понедельник, 6 ноября. Команда проведет тренировку в отеле в закрытом режиме.

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