«Зенит» возобновит тренировки 9 ноября

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что сегодня игроки «сине-бело-голубых» отправились в расположение своих национальных сборных.

Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз вызваны в сборную России, которая 11 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Аргентины, за которую имеют шанс сыграть 4 игрока питерского клуба - Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони.

Защитник Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии.

Игроки, не получившие вызова в сборные, возобновят тренировки через три дня.

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