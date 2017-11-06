Билич: «Честно говоря, я ожидал, что буду отправлен в отставку»

Отправленный в отставку с поста главного тренера «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал свое расставание с клубом:

«Я расстроен и разочарован, но не действиями клуба. Честно говоря, я ожидал, что буду отправлен в отставку. Так обычно и случается. Не испытываю плохих чувств по отношению к „Вест Хэму“. Уверен, что пройдет время, и я буду гордиться проделанной здесь работой.

Болельщики всегда великолепно относились ко мне, с самого начала и до самого конца, я действительно чувствовал их поддержку. Это не просто слова. Работа в „Вест Хэме“ - это для меня было больше, чем работа, ведь я ранее выступал за этот клуб. Ничто не перечеркнет тех прекрасных воспоминаний, что связывают меня и этот клуб».

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