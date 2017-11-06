Моуриньо: «Вы хотите, чтобы я преследовал Конте до центра поля, чтобы пожать ему руку?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал то, что он и наставник «Челси» Антонио Конте не обменялись рукопожатием после матча 11-го тура АПЛ между командами. Конте после финального свистка устремился к центру поля, чтобы поздравить с победой своих игроков.

«Вы же не хотите, чтобы я преследовал Конте до центра поля, чтобы пожать ему руку? Не вижу в этой ситуации никакой проблемы, но СМИ это почему-то всегда волнует.

Мы переживаем из-за того, что отпустили „Ман Сити“ на 8 очков, но в лиге есть 18 команд, которые переживают куда больше нашего. 8 очков - это не отрыв для Премьер-Лиги, еще ничего не решено».

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