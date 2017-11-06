Ширер: «Венгер должен извиниться перед Стерлингом»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер продолжает критиковать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Напомним, что после матча 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» Венгер обвинил в симуляции нападающего «горожан» Рахима Стерлинга в моменте, когда тот заработал пенальти в ворота «канониров». Ширер считает, что симуляции в том эпизоде не было.

«Никоим образом нельзя говорить, что в том эпизоде был „нырок“. Там был пенальти.

Одно дело, когда Венгер отрицает слабости и непонятные решения своей команды, но совсем другое - ставить под сомнение чью-то порядочность и при этом ошибаться. Думаю, Венгер должен извиниться перед Стерлингом».

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