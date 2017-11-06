«Бавария» нацелилась на форварда «Герты» Ибишевича

Форвард «Герты» Ведад Ибишевич попал в сферу трансферных интересов «Баварии».

Как известно, мюнхенский клуб по просьбе Роберта Левандовски ищет нападающего, который смог бы подменять поляка.

Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключает, что чемпионы Германии могут сделать ставку на Ибишевича во время ближайшего трансферного окна. Сам 33-летний босниец заявил, что с ним из «Баварии» пока никто не связывался.

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