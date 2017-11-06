Ширер: «Ляказетт имеет полное право спросить у Венгера, чем он тому не угодил»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал решение главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера не выпустить в стартовом составе «канониров» в матче против «Манчестер Сити» нападающего Александра Ляказетта:

«Венгер оставил Ляказетта на скамейке запасных в матчах с „Ливерпулем“ и „Сити“. Наверное, тратя 50 млн фунтов на нападающего, вы рассчитываете. что он будет влиять на результаты больших игр.

Ляказетт забил 6 голов в чемпионате, в два раза больше, чем любой другой игрок в команде. Однако Венгер выпускает в старте Санчеса, который даже верности команде не показывает. О чем это может говорить Ляказетту и его одноклубникам?

Александр имеет полное право постучать в дверь Венгера и спросить: „Чем я вам не угодил?“»

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