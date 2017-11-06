Орье: «Я вёл переговоры с „Барселоной“, но моя репутация отпугнула каталонцев»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье, минувшим летом перебравшийся из ПСЖ в «Тоттенхэм», отметил, что мог оказаться в «Барселоне», но из-за скандальной репутации игрока каталонцы отказались от трансфера:

«Думаю, моя репутация отпугнула 4-5 больших европейских клубов.

Я вел переговоры с „Барселоной“, они были на продвинутой стадии. Но в каталонском клубе не были уверены в том, что я изменюсь.

В любом случае, я поступил правильно, покинув ПСЖ. Там я не чувствовал себя комфортно в том, что касается СМИ, ведь я ощущал себя заключенным с камерой на спине. Оставшись во Франции, я бы никогда не смог изменить сложившееся обо мне мнение».

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