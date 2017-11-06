«Бешикташ» подтвердил интерес к Феллаини

«Феллаини — в списке наших приоритетов. Мы приложили усилия, чтобы его подписать, и не только его. Он не последний из тех, кем занимаются наши специалисты. На прошлой неделе скауты просмотрели больше 20 матчей.

Метин Албайрак , член правления «Бешикташа», подтвердил информацию о том, что «орлы» желают приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини :

Трансферные планы не имеют предела, мы постоянно работаем. Сейчас отслеживаем нескольких игроков. Клуб работает и по Турции, и по Европе, мы ведем переговоры».

Контракт Феллаини с манкунианцами истекает летом 2018 года. По слухам, бельгийца хотел видеть у себя и еще один турецкий клуб — «Трабзонспор».