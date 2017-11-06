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«Бешикташ» подтвердил интерес к Феллаини

сегодня, 22:19

Метин Албайрак, член правления «Бешикташа», подтвердил информацию о том, что «орлы» желают приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини:

«Феллаини — в списке наших приоритетов. Мы приложили усилия, чтобы его подписать, и не только его. Он не последний из тех, кем занимаются наши специалисты. На прошлой неделе скауты просмотрели больше 20 матчей.

Трансферные планы не имеют предела, мы постоянно работаем. Сейчас отслеживаем нескольких игроков. Клуб работает и по Турции, и по Европе, мы ведем переговоры».

Контракт Феллаини с манкунианцами истекает летом 2018 года. По слухам, бельгийца хотел видеть у себя и еще один турецкий клуб — «Трабзонспор».

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