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Абрахам рассчитывает вернуться в «Челси» и стать игроком основы

сегодня, 21:22

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам продолжает выступать в «Суонси» на правах аренды, но после первого вызова в сборную Англии рассчитывает на возвращение в лондонский клуб и на крепкие позиции в составе:

«Моя основная задача — игра в „Суонси“, но в перспективе я стремлюсь войти в основу „Челси“. Будет непросто, вы сами видите, какие у них игроки, но необходимо пробивать себе дорогу и работать так много, насколько это возможно.

Я хочу показать миру, из чего на самом деле сделан. Конечно, моя цель сложна, ведь мы играем в одном из лучших чемпионатов мира. Приходится противостоять лучшим защитникам планеты, но такое соперничество полезно».

Напомним, что Абрахам, по слухам, мог выступать в сборной Нигерии.

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Все комментарии
Chelseaman
сегодня в 22:15
го, мората пока нестабилен, а батшуайи походу так и не научится никогда приему мяча, так что прямо сейчас мог бы стать основным при должном везении
Медив
сегодня в 21:53
Ну я конечно верю, что Мората не сможет до конца сезона каждым ударом ногой отправлять мяч на верхний ярус трибун, но все равно жду возвращения Абрахама
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