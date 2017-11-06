Маротта: «В первую очередь „Ювентусу“ нужно опасаться „Интера“»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта считает, что «Интер» станет главным конкурентом «бьянконери» в битве за Скудетто:

«Учитывая, что „Интер“ не принимает участия в международных турнирах, они могут быть готовы к чемпионату лучше остальных.

Это очень серьезная команда. Пускай она и не показывает захватывающей игры, но добивается хороших результатов. Думаю, что именно их нам нужно в первую очередь опасаться.

Сейчас мы на одно очко позади „Наполи“, но в прошлом году только на одно очко их опережали. Должен признать, что кампания „Наполи“ пока получается выдающейся».

Ранее Маротта отметил, что у «Ювентуса» нет никакого кризиса.

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