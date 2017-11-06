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Маротта: «В первую очередь „Ювентусу“ нужно опасаться „Интера“»

сегодня, 21:04

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта считает, что «Интер» станет главным конкурентом «бьянконери» в битве за Скудетто:

«Учитывая, что „Интер“ не принимает участия в международных турнирах, они могут быть готовы к чемпионату лучше остальных.

Это очень серьезная команда. Пускай она и не показывает захватывающей игры, но добивается хороших результатов. Думаю, что именно их нам нужно в первую очередь опасаться.

Сейчас мы на одно очко позади „Наполи“, но в прошлом году только на одно очко их опережали. Должен признать, что кампания „Наполи“ пока получается выдающейся».

Ранее Маротта отметил, что у «Ювентуса» нет никакого кризиса.

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Все комментарии
BESTjuventus10
сегодня в 21:34
картонный чемпион из милана может только через кабинеты и организацию фарсополи выиграть скудетто)) на поле у них нет шансов. наполи рома и лацио их вытеснят с лч мест скоро уже и как обычно в лиге европы поборятся с хапоэлем.
Великий Князь ответил MусорщиK
сегодня в 21:32
MусорщиK:
картон пустое место, Неаполь свернет шею проворовавшейся старушонке
Неаполь зашкварила Свинка Пепа в Манчестере, теперь сушите вёсла. Аха-ха)
Великий Князь ответил Марк Аврелий
сегодня в 21:31
Марк Аврелий:
По судьям Моджи главный спец
А Моджи спец по мегатрансферам, ему было не до судей.
Великий Князь ответил Марк Аврелий
сегодня в 21:31
Марк Аврелий:
По судьям Моджи главный спец
    Марк Аврелий ответил Великий Князь
    сегодня в 21:14
    По судьям Моджи главный спец
    MусорщиK
    сегодня в 21:10
    картон пустое место, Неаполь свернет шею проворовавшейся старушонке
    Великий Князь
    сегодня в 21:06
    Это ясно, вдруг ещё раз подкупят судей, телефонистов и прокуроров. Аха-ха)
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