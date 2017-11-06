Манчини: «Россия прекрасно проведет чемпионат мира, страна хорошо к нему подготовилась»

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от своего пребывания в России и отметил уверенность, что страна проведет достойный чемпионат мира:
«Мне комфортно в России, Санкт-Петербург — красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой. Думаю, Россия прекрасно проведет чемпионат мира, поскольку страна хорошо к нему подготовилась. Турнир примут удивительные арены».
Напомним, что Манчини возглавил «сине-бело-голубых» 1 июня 2017-го года. Под его руководством «Зенит» на данный момент занимает 2 место в чемпионате России и обеспечил себе выход в плей-офф раунд Лиги Европы.
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https://youtu.be/JXVrDdmokOM
Роберто прав, что-что, а уж ЧМ проведем на самом высоком уровне, нет сомнений.. ..а Питер, Питер- лучший город на земле..
Роберто прав, что-что, а уж ЧМ проведем на самом высоком уровне, нет сомнений.. ..а Питер, Питер- лучший город на земле..