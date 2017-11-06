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Манчини: «Россия прекрасно проведет чемпионат мира, страна хорошо к нему подготовилась»

сегодня, 20:50

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от своего пребывания в России и отметил уверенность, что страна проведет достойный чемпионат мира:

«Мне комфортно в России, Санкт-Петербург — красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой. Думаю, Россия прекрасно проведет чемпионат мира, поскольку страна хорошо к нему подготовилась. Турнир примут удивительные арены».

Напомним, что Манчини возглавил «сине-бело-голубых» 1 июня 2017-го года. Под его руководством «Зенит» на данный момент занимает 2 место в чемпионате России и обеспечил себе выход в плей-офф раунд Лиги Европы.

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 22:13
Улизливый какой...
008Maximus
сегодня в 22:10
Приезжай волонтером Манчини !
Одно слово румын
сегодня в 21:22
Турнир примут удивительные арены

drug01
сегодня в 21:22
Хорошо провести не проблема для нас, а сыграть успешно.....??????
Морозовский
сегодня в 21:19
Манчини нужно думать о "Зените". А зимой будет снег!
salaga
сегодня в 21:18
Надо бы не только провести чемпионат, а и выступить на нём достойно, а в этом он уверенности не выразил: вероятно, исходя из уже увиденного.
post-navigator
сегодня в 21:16
Ну как бы да. Россияне будут зрителями на чужом празднике.
iri13 ответил susanin ultrazenith
сегодня в 21:09
susanin ultrazenith:
Сначала Зенит до ума доведи!
Андрей..вот это из серии, когда одно другому не помеха...так?
iri13 ответил Гус Пойет
сегодня в 21:08
Гус Пойет:
Да уж по любому лучше чем ты бакланов физручишь
..да уж..в огороде бузина..лишь бы гадость сказать, независимо от темы.

Роберто прав, что-что, а уж ЧМ проведем на самом высоком уровне, нет сомнений.. ..а Питер, Питер- лучший город на земле..
Sem25
сегодня в 20:59
Молодец! Только за это, не зря пригласили в Зенит.
Гус Пойет
сегодня в 20:54
Да уж по любому лучше чем ты бакланов физручишь
susanin ultrazenith
сегодня в 20:51
Сначала Зенит до ума доведи!
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