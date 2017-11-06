Ярмоленко: «В матче со Словакией хотим показать хороший и привлекательный футбол»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Словакии.

«Мы играем дома, при своих болельщиках, должны выходить и играть на победу, несмотря на то, что много игроков травмировано. У нас есть, кем их заменить. Во Львове всегда хорошая поддержка, самое главное показать хороший и привлекательный футбол, чтобы порадовать болельщиков», - сказал Ярмоленко.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2018.

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