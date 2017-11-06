Варан: «Счастлив вернуться в сборную Франции, как и всегда»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан продолжает реабилитацию после травмы приводящей мышцы бедра, полученной в матче 10-го тура Ла Лиги с «Жироной», и тем не менее Дидье Дешам принял решение вызвать футболиста в сборную Франции. Даже если Варан не сможет помочь национальной команде в ближайших товарищеских матчах, он все равно рад вернуться в родную страну:

«Я счастлив вернуться, как и всегда. Правда, слегка припозднился, пропустил первый рейс».

Наставник французов Дешам не исключает, что футболист все-таки сможет принять участие в поединке со сборной Уэльса, который состоится 10 ноября:

«Мы будем отслеживать его состояние в течение ближайших 72 часов».

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