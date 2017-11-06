Варан: «Счастлив вернуться в сборную Франции, как и всегда»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 51’ Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли 0:0 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
22:40
«Реал» следит за Неймаром23
19:56
«Наполи» подозревают в связях с мафией48
19:46
В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной25
18:36
Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками36
16:29
Мутко - Гончаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»192
23:51
Ибрагимович сам вручил кубок капитану «Мальме», нарушив регламент чемпионата Швеции0
23:36
Стоунз: «Играть у Гвардиолы - это удовольствие»0
23:32
Оздоев: «Тренер скажет играть в воротах — буду играть»0
23:19
Арбелоа - об отставке Билича: «Лучше поздно, чем никогда»1
23:16
«Эвертон» ведет переговоры с Эллардайсом0
22:55
Коутиньо не успеет восстановиться от травмы к матчу со сборной Японии0
22:37
Пепе считает, что турецкие фанаты болеют ярче мадридских5
22:35
Лукас Моура может продолжить карьеру в «Челси»5
22:28
В Англии назвали причину конфликта между Конте и Луисом5
22:27
В. Березуцкий: «Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня»11
22:19
«Бешикташ» подтвердил интерес к Феллаини1
22:13
«Вест Бромвич» может уволить Пулиса2
22:08
В. Березуцкий: «Аргентинцы „Зенита“ — не звезды, как Вагнер Лав, Халк или Витсель»16
21:52
105-летняя история «Модены» подошла к концу13
21:45
Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины9
21:32
Баллардини в третий раз возглавил «Дженоа»0
21:28
Балотелли: «Пирло мог бы играть еще десять лет»2
21:22
Абрахам рассчитывает вернуться в «Челси» и стать игроком основы2
21:14
Будогосский: «В перерыве матча арбитр разрешил Плиеву надеть футболку с другим номером»2
21:04
Маротта: «В первую очередь „Ювентусу“ нужно опасаться „Интера“»11

Варан: «Счастлив вернуться в сборную Франции, как и всегда»

сегодня, 23:24

Защитник «Реала» Рафаэль Варан продолжает реабилитацию после травмы приводящей мышцы бедра, полученной в матче 10-го тура Ла Лиги с «Жироной», и тем не менее Дидье Дешам принял решение вызвать футболиста в сборную Франции. Даже если Варан не сможет помочь национальной команде в ближайших товарищеских матчах, он все равно рад вернуться в родную страну:

«Я счастлив вернуться, как и всегда. Правда, слегка припозднился, пропустил первый рейс».

Наставник французов Дешам не исключает, что футболист все-таки сможет принять участие в поединке со сборной Уэльса, который состоится 10 ноября:

«Мы будем отслеживать его состояние в течение ближайших 72 часов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100